Pablo Cuevas verdedigt titel tegen Albert Ramos op ATP Sao Paulo

De 31-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas verdedigt zondag zijn titel in Sao Paulo tegen de 29-jarige Spanjaard Albert Ramos. In een heruitgave van de finale van vorig jaar schakelde derde reekshoofd Cuevas zaterdag het eerste reekshoofd, de Spanjaard Pablo Carreno Busta met 6-3 en 7-6 (7/2) uit. Tweede reekshoofd Ramos won met 6-7 (5/7), 7-5 en 6-2 van het Portugese vierde reekshoofd Joao Sousa.

Zondag kan Cuevas (ATP-33) het Braziliaanse graveltoernooi (455.565 dollar) een derde keer op rij op zijn palmares brengen. Vorig jaar versloeg hij Carreno Busta met 7-6 (7/4) en 6-3. Met ook nog successen in Rio de Janeiro in 2016 en Umag en Bastad in 2014 zit de Uruguayaan aan vijf ATP-titels. Daarnaast was hij drie keer runner-up. Ramos (ATP-24) gaat in zijn vierde ATP-finale voor een tweede titel. Vorig jaar won hij in Bastad.

Cuevas speelde vijf keer eerder tegen Ramos en trok vier keer aan het langste eind. Vorig jaar versloeg hij de Spanjaard twee keer in twee sets en dat telkens ook op gravel.