Thomas Pieters zevende na derde ronde Mexico Championship

Thomas Pieters heeft zaterdag op de Chapultepec golfbaan in Mexico City met een derde ronde in 68 slagen, drie onder par, één plaats winst gemaakt op het Mexico Championship golf (9.750.000 dollar). Met 205 slagen, acht onder, staat de 25-jarige Antwerpenaar op een gedeelde zevende plaats.

De leiding is met 201 slagen in handen van Justin Thomas. Die 23-jarige Amerikaan zag op de 205 meter lange par-3 dertiende hole de bal meteen na de afslag in de cup verdwijnen, goed voor een hole-in-one.

Thomas heeft nu één slag voorsprong op zijn landgenoot Dustin Johnson, de nummer een van de wereld en in 2015 toernooiwinnaar in Mexico.

Stand na de derde ronde:

1. Justin Thomas (VSt) 201=69-66-66 -12

2. Dustin Johnson (VSt) 202=70-66-66

3. Phil Mickelson (VSt) 203=67-68-68

. Rory McIlroy (VSt) 203=68-65-70

5. Lee Westwood (Eng) 204=67-71-66

. Jon Rahm (VSt) 204=67-70-67

7. Tommy Fleetwood (Eng) 205=69-70-66

. Tyrrell Hatton (Eng) 205=70-67-68

. Thomas Pieters (Bel) 205=68-69-68

10. Jordan Spieth (VSt) 206=71-72-63

. Matt Kuchar (VSt) 206=68-71-67

. J.B. Holmes (VSt) 206=69-68-69

. Daniel Berger (VSt) 206=70-66-70 .