Kim Huybrechts is kwartfinalist op UK Open darts

Kim Huybrechts heeft zich zaterdag in het Engelse Minehead voor de kwartfinales van het UK Open dartstoernooi geplaatst. Hij deed dat door Joe Cullen (PDC-28) met het kleinste verschil, 10-9, te verslaan. Hij maakte daarbij een 1-5 en een 5-7 achterstand goed.

Huybrechts (PDC-13) liet uitworpen van 130, 167, 126 en twee keer 100 noteren, wierp een gemiddelde van 97.76 per drie darts en was succesvol bij 40,19 procent van het uitwerpen. Eerder op de dag speelde Huybrechts een van de beste wedstrijden in zijn carrière. In zijn zestiende finale zette hij Ted Evetts (PDC-72) met 10-1 opzij. Huybrechts kwam daarbij aan een gemiddelde van liefst 110,29, het hoogste van het toernooi tot nu toe, en een ‘check out’-percentage van 66,67 procent. Dat alles kruidde hij met vijf 180’s, twee 11-darters en een 117 uitworp.

Om een plaats bij de laatste vier neemt Huybrechts het zondag op tegen Alan Norris (PDC-17), die Michael Smith (PDC-11) met 10-6 uitschakelde. In de onderlinge duels met Norris staat Huybrechts 3-4 achter, maar hij won wel het laatste duel. In september 2016 versloeg hij de 45-jarige Engelsman met 6-2.

“De match tegen Cullen was echt een thriller”, verklaarde Huybrechts. “Joe nam met twee hoge uitworpen een heel goede start. Ik antwoordde echter op het goede moment en kon met uitworpen van 167 en 126 terug aanknopen. Ik miste de hoge cijfers, maar kon dankzij twee uitworpen van 100 toch gelijke tred houden. Joe miste dubbel 18 voor de zege, waarna ik met mijn laatste pijl dubbel 10 wierp. Ik zit nu bij de laatste acht en mijn kansen blijven gaaf voor de titel. Nu Michael van Gerwen (PDC-1) met een rugblessure aan de kant staat, is immers alles mogelijk.” .