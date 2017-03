Thomas Lissens met zevende plaats beste Belg in Polen

Op de European Open Judo voor mannen in het Poolse Katowice is Thomas Lissens zaterdag beste Belg geworden met een zevende plaats in de klasse tot 66 kilogram. In dezelfde gewichtsklasse raakten internationals Kenneth Van Gansbeke en Jasper Lefevere niet verder dan de tweede ronde.

In de eerste twee kampen van de dag stond er geen maat op Thomas Lissens. Eerst klopte hij de Slovaak Matej Poliak met liefst drie waza-ari’s en een ippon en in het volgende duel deed hij dat nog eens over tegen de Serviër Denis Jarakic. Maar in de kwartfinale tegen de Oekraïner Bogdan Iadov verloor hij met waza-ari. In de herkansingen kreeg hij dan binnen de minuut een waza-ari en een ippon tegen waardoor hij vrede moest nemen met de zevende plaats, die hem toch de status opleverde van beste Belg. Kenneth Van Gansbeke en Jasper Lefevere mochten immers na twee kampen inpakken en bij de -66 kg verloor Adlan Katchikaev zijn eerste gevecht van de dag met waza-ari van de Pool Michal Bartusik.

Bij de -60 kg verloren de junioren Jorre Verstraeten en Vladislav Lim hun eerste kamp, net als senior Adrien Quertinmont.