Tientallen getuigen reageren op oproep na opduiken van ‘IS-filmpje’

Antwerpen 2018 - Tientallen mensen hebben twee dagen na het opduiken van het ‘IS-filmpje’ in het Antwerpse Centraal Station gereageerd op de oproep van het Antwerpse parket naar getuigen. Dat heeft woordvoerder Ken Witpas zaterdag bevestigd.

Een dreigvideo die opgenomen was in het Centraal Station dook donderdag op op sociale media. Daarin was op smartphone-beelden te zien hoe een persoon langzaam het treinstation in wandelt terwijl er islamitische muziek op de achtergrond weerklinkt. Dat er een link is met de Islamitische Staat (IS) is nog steeds niet zeker.

Door het filmpje werd het toezicht aan Antwerpen-Centraal gevoelig verhoogd. Na een eerste analyse door het OCAD werd vrijdag beslist om het dreigingsniveau niet te verhogen, waarop de Antwerpse lokale politie de extra bewaking opnieuw terugschroefde. Later op de dag lanceerden de politie en het parket een oproep voor getuigen die opduiken in het filmpje en elke persoon die meer over het voorval weet.

De getuigen in het filmpje waar de politie naar op zoek is. Foto: politie Antwerpen

Woordvoerder van het Antwerps parket Ken Witpas meldt zaterdag dat er zich ondertussen al tientallen getuigen zich hebben gemeld. Al is het nog niet duidelijk of het onderzoek reeds bruikbare tips heeft opgeleverd. “We onderzoeken al deze tips”, zegt Witpas.

Wie meer info heeft over getuigen of het filmpje, kan nog steeds terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.