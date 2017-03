Heist-op-den-Berg - Bij Juwelier Vercammen in Heist-op-den-Berg heeft een spelende kleuter zaterdag het rookalarm in werking doen treden.

“Er was dus niets aan de hand. Het ging om iets onschuldig. Een kind had op een alarmknop gedrukt, hebben we gezien op onze camerabeelden”, zegt Gert Vercammen. De juwelier uit de Bergstraat kon best lachen met het voorval.