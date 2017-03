Vlaamse topkweker verkoopt duif aan recordbedrag

Een duif van een West-Vlaamse topkweker is zaterdag voor maar liefst 316.000 euro onder de veilingshamer gegaan. Een absoluut recordbedrag voor een duif.

Golden Prince is het prijsbeest van de West-Vlaamse topkweker Gino Clicque (53). Zijn duif vloog in het seizoen 2014 zijn volledige palmares bij elkaar en trok daarmee wereldwijde aandacht.

Omdat Clicque het voortaan iets rustiger aan wil doen, heeft hij een veilig opgezet voor zijn duiven. Voor één van zijn topduiven heeft de man nu een astronomisch bedrag binnengehaald: 316.000 euro.

Het vorige record dateert van 2013, toen 310.000 euro voor één duif werd neergeteld. Het ging om het diertje “Bolt”, van wie de kweker nog vier plaatsen bezet in de top tien.

Het was uiteindelijk de Zuid-Afrikaan Samuel Mbiza die het winnende bod uitbracht. Hij wil naar eigen zeggen de duivensport naar een hoger niveau tillen en hoopt tegelijk dat hij zijn passie kan overdragen naar de jeugd, om hen zo weg te houden van criminaliteit en drugs.

China

Golden Prince, de geveilde duif, maakt deel uit van een collectie van 405 duiven. Volgens de veilingswebsite Pigeon Paradise, waar de duif onder de hamer is gegaan, gaat het om de belangrijkste veiling van het seizoen. De veiling loopt nog tot zondagavond, de teller staat momenteel al op meer dan 1 miljoen euro.

Met de duivensport is overigens al een tijdje veel geld gemoeid. België heeft een lange traditie in de duivenkweek, terwijl de kopers vaak in nieuw opkomende landen zoals China terug te vinden zijn.

De veiling kon je hier online volgen.