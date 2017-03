Wandelconcept ‘Trappist voor elk seizoen’ valt in de smaak

Malle / Brecht - Café Trappisten in Westmalle pakt dit jaar onder het motto ‘Trappist voor elk seizoen’ uit met een geheel nieuw wandelconcept.

Bij het begin van elk seizoen kun je onder begeleiding van een gids in de abdijomgeving al wandelend genieten van de natuur, de historie en uiteraard het patersbier. Begeleider met dienst is Jef Belmans. Hij staat telkens op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december paraat.

“Met ‘Trappist voor elk seizoen’ willen we een laagdrempelige activiteit aanbieden. De kostprijs bedraagt maar 7 euro en daarin is ook een Westmalle tripel of dubbel inbegrepen. We vertrekken telkens om 13.30u vanop de parking van Café Trappisten en arriveren daar terug omstreeks 17u. Zo geven we individuele personen de kans om één en ander te weten komen over de omgeving, het leven en de arbeid in de abdij, de brouwerij, de boerderij en de hele omgeving. Het arrangement kan ook geboekt worden door groepen", aldus Belmans.

De Landelijke Gilde van Sint-Lenaarts beet afgelopen weekend de spits af. De reacties waren lovend. Sofie Paelinckx vond het een hele ervaring om de ‘nonen’ te mogen volgen. “Vervolgens genoten we van de prachtige omgeving, die elk seizoen anders kleurt”, pikt Jos Van Gastel in. “Na de aangename en leerrijke wandeling smaakte een half-om-half (tripel en dubbel gemengd) in het café tijdens een filmvertoning over de abdij overheerlijk", evalueren Leo Kenis en Rita Cox.

Info en reservatie: trappist.evenement@skynet.be