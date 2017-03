Heldhaftige pitbull redt jongetje (9) van verdrinkingsdood

In de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales heeft een moeder (27) geprobeerd haar twee zoontjes te verdrinken in een rivier. Het jongste kind van amper vijf jaar oud overleefde het incident niet. Zijn negenjarige broertje kon gered worden door een pitbull.

Volgens de politierapporten had de moeder - die om juridische redenen niet genoemd mag worden - donderdag aan een vriendin verteld dat ze “haar kinderen moest verdrinken”. Nadien had ze hen meegenomen naar de rivier Murray.

Pitbull

Daar sleurde ze haar twee zoontjes het water in en hield ze hun hoofdjes onder water. Het jongste kind overleefde niet. De politie trof zijn levenloze lichaam wat verder aan in de rivier. “Hij was zo klein. Het was echt verschrikkelijk om te zien. Iedereen is er kapot van”, reageerde een medewerker van de hulpdiensten.

Zijn oudere broertje wist wel te overleven door de tussenkomst van een pitbull. Het dier had de vrouw aangevallen totdat ze haar greep loste. Zo meldt de Herald Sun. Het kind liep daarbij lichte verwondingen op.

Voorwaardelijk vrij

De 27-jarige moeder ging zich nadien zelf aangeven in een lokaal politiekantoor. Ze werd donderdagnacht meteen gearresteerd op beschuldiging van moord en poging tot moord.

Naar verluidt was ze een maand eerder onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. De grootouders van de kinderen hadden de autoriteiten eerder al verwittigd dat de moeder een gevaar zou vormen voor de jongens.