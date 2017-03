Gratis, gele papiercontainer voor ieder Geels gezin

Geel - In maart 2017 krijg je een gepersonaliseerde brief en infofolder met meer informatie over jouw papiercontainer. Tussen eind mei en begin juni worden de containers aan huis geleverd.

Standaard ontvangt ieder gezin een container van 240 liter. Deze papiercontainer is voldoende groot om papier en karton van een hele maand in te verzamelen. Voor bewoners van appartementen, studio’s en rijhuizen zijn er ook kleine containers van 40 liter beschikbaar.

Verenigingen en handelaren kunnen gratis een papiercontainer vragen van 240 of 1100 liter. De container heeft wielen zodat je een volle container makkelijk naar de straatkant kan rollen. De papiercontainer is gratis, en ook het aangeboden papier en karton wordt niet aangerekend. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Een krantenartikel om te bewaren...

http://www.papiercontainer.be