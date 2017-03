Speelfabriek brengt Hollywood naar Geel

Geel - In de paasvakantie komt de glitter en glamour van Hollywood naar de Speelfabriek. Kruip in de huid van een acteur, actrice, stuntman, danser, zanger of muzikant.

James Bond heeft jouw hulp nodig op een van zijn avonturen. Je leert enkele spreuken van Harry Potter en maakt zelf je toverstok. Aan het einde van de week is er een heuse vipparty. Maar opgepast voor de paparazzi, zij liggen overal op de loer!

Op vrijdag staat Speelfabriek Deluxe op het programma. People on Stage leert je de kneepjes van het vak. Je leert dansen, zingen, acteren en moppen vertellen zoals een echte artiest. Ook voor tieners heeft People on Stage een origineel aanbod: deejayen, beatboxen of je eerste breakdancemoves leren. En wat denk je van een echte voorstelling? Om 15.30u kruip je op het grote podium en mogen alle mama’s, papa’s, zussen en broers (en andere familieleden) naar de show komen kijken.

Enkel voor de Deluxe dag moet je op voorhand inschrijven. Dat kan van 1 maart tot 7 april 2017. Vergeet niet je speelpas (3 euro) aan te vragen! Dat kan op http://www.jeugdgeel.be.

Voor Gelenaren kost een halve dag Speelfabriek 3,50 euro, een hele dag 7 euro en Speelfabriek Deluxe 10 euro.