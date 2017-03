Marcel Hirscher pakt record met zesde Kristallen Globe op rij

Marcel Hirscher heeft zich zaterdag met de zege in de reuzenslalom in het Sloveense Kransjka Gora voor de zesde keer op rij verzekerd van eindwinst in de algemene Wereldbekerstand.

De 28-jarige Oostenrijker doet met zes Kristallen Globes net iets beter dan de Luxemburger Marc Girardelli, die vijf keer de beste skiër van het seizoen was.

In Kransjka Gora haalde Hirscher het met een voorsprong van 46 honderdsten van een seconde van de Noor Leif Kristian Haugen. De derde plaats ging naar de Zweed Matts Olsson. Voor Hirscher was het al de 44e WB-zege in zijn carrière. Hij is ook zeker van de eindwinst in de Wereldbekerstand van de reuzenslalom.