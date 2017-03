Rooney mag eindelijk weer starten bij United, Fellaini op de bank

Manchester United kan een goede zaak doen in de Premier League. Als het zaterdagmiddag wint tegen Bournemouth, loopt het sowieso in op Arsenal of Liverpool, die ’s avonds tegen elkaar spelen.

Het was geleden van in december dat club-icoon Wayne Rooney nog eens een basisplaats kreeg van trainer Mourinho. Hij speelt in steun van Ibrahimovic, die de laatste weken aan de lopende band scoort.

Onze landgenoot Marouane Fellaini moet opnieuw genoegen nemen met een plaats op de bank.

United staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League, op één punt van Liverpool, en twee punten van Arsenal. Bekijk het volledige klassement hier.

De basiselftallen:

Manchester United: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Mata, Rooney, Martial, Ibrahimovic

Bank: Smalling, Lingard, Blind, Rashford, Romero, Ander Herrera, Fellaini

Bournemouth: Boruc, Adam Smith, Steve Cook, Mings, Daniels, Arter, Surman, Fraser, King, Pugh, Afobe

Bank: Gosling, Gradel, Brad Smith, Allsop, Wilshere, Ibe, Cargill