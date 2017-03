Trucker pleegt vluchtmisdrijf en zet vervolgens zelf filmpje online

Een trucker die vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval op de E40, heeft zelf de beelden van het incident online geplaatst. Niet veel later werden de beelden weer verwijderd, maar intussen stonden ze wel al op PolCon - Politiecontroles, de Facebookpagina waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen.

De vrachtwagenchauffeur reed op het rechtse rijvak op de E40 ter hoogte van Gistel toen een oudere bestuurder van een Ford de snelweg wilde oprijden. Het kwam tot een aanrijding tussen de twee. Hoewel de bestuurder van de Ford zich naar de pechstrook begaf, reed de trucker gewoon door. Om vervolgens zelf een filmpje van de aanrijding online te plaatsen. Met daarbij de vermelding dat hij “geen tijd had om te stoppen voor Belgische klootzakken”.

De trucker kreeg duidelijk snel spijt, want al snel haalde hij niet alleen de video, maar zijn hele YouTube-kanaal offline. Het kwaad was echter al geschied: de beelden gingen intussen rond op sociale media, onder meer op de Facebookpagina van PolCon - Politiecontroles.

Niet in fout

De vrachtwagenchauffeur was niet in fout bij het ongeval: de bestuurder van de Ford moest voorrang verlenen. Maar ook wie niet in fout is, moet stoppen na een ongeval. Anders pleeg je vluchtmisdrijf.