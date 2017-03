Kom op tegen Kanker wil dat minister De Block haar beloften nakomt

Brussel - Door de hoge kostprijs van vruchtbaarheidsbehandelingen komt de kinderwens van jonge kankerpatiënten nog al te vaak in het gedrang, zo stelt Kom op tegen Kanker vast in het jaarverslag 2016 van de Kankerlijn, de hulplijn voor kankerpatiënten en hun naasten. De organisatie wil dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block werk maakt van haar belofte om de kosten van het invriezen van zaad- of eicellen terug te betalen.

Door heelkunde, chemo- of radiotherapie kunnen kankerpatiënten minder vruchtbaar of zelfs onvruchtbaar worden. Door sperma, eicellen en eierstokweefsel in te vriezen, kan hun vruchtbaarheid worden bewaard, maar dat kost al snel enkele duizenden euro’s.

“Het kan niet door de beugel dat kankerpatiënten financieel moeten opdraaien voor een vruchtbaarheidsbehandeling die het gevolg is van de behandeling van hun ziekte”, aldus directeur Marc Michils van Kom op tegen Kanker. “We vinden het al helemaal onaanvaardbaar dat sommigen hun kinderwens moeten laten varen, omdat ze het allemaal niet kunnen betalen. Op jonge leeftijd kanker krijgen is al erg genoeg. Geef deze mensen niet nog extra zorgen. Daarom doen we een warme oproep aan minister De Block om vruchtbaarheidsbehandelingen bij kankerpatiënten voortaan terug te betalen.”

De organisatie kaart het knelpunt al sinds 2014 aan bij minister De Block. De organisatie werkte ook samen met vruchtbaarheidscentra een voorstel uit voor een betere terugbetaling van die behandelingen. “Eind 2015 leek er een doorbraak te zijn. De minister trok middelen uit in haar begroting 2016. Een goed jaar later is er nog steeds geen witte rook”, klinkt het.

Uit het jaarverslag blijkt dat in 2016 deden patiënten 2829 keer een beroep op de Kankerlijn. Vaak willen ze hun verhaal eens kwijt, maar ook problemen in de zorg of na hun behandeling signaleren, zoals de financiële drempel van vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarnaast werden ook problemen aangekaart zoals de hoge kostprijs voor tandzorg en de moeilijkheid voor zelfstandigen om na kanker nog een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten.