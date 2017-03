Politieman in burger betrapt fietsendief op Grote Markt

Mechelen - Een politieman die niet aan het werk was, heeft vrijdagnamiddag op de Mechelse Grote Markt een fietsendief betrapt. Na onderzoek van de camerabeelden bleek dat de veertiger er twee had gestolen.

De dief trok de aandacht van een medewerker van de politiezone Mechelen-Willebroek. Het viel hem op dat verdachte opvallend veel aandacht had voor de fietsen die er gestald stonden. De verdachte, een 40-jarige man van Portugese nationaliteit kwam eerder al in het vizier in het aantal onderzoeken naar fietsdiefstallen.

De politieman in burger riep zijn collega's op, die meteen met een patrouille ter plaatse kwamen. "De man gaf een onsamenhangend verhaal en was in het bezit van een kniptang", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie. De verdachte werd overgedragen aan het parket.