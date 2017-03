Dommelende buschauffeur schiet net te laat wakker en crasht tegen vrachtwagen

Op deze beelden is te zien hoe een Chinese buschauffeur langzaam maar zeker in slaap valt, tot hij crasht tegen een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur schiet in laatste instantie weer wakker en probeert nog de vrachtwagen te ontwijken. In de video is te zien hoe een vrouw zich vasthoudt om toch maar niet uit de bus geslingerd te worden. In de bus zaten liefst 84 passagiers, waarvan er ook meerdere aan het slapen waren. Meerdere mensen raakten gewond, één passagier overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie had de chauffeur een hele nacht niet geslapen. Hij werd gearresteerd. Het ongeval gebeurde enkele dagen geleden in de Chinese provincie Zhejiang.