Vijf jaar na de tragedie in Sierre: hoe is het nu met de overlevers?

Lommel - Het is volgende week, 13 maart, exact vijf jaar geleden dat een bus vol Vlaamse schoolkinderen tegen een tunnelwand in het Zwitserse Sierre crashte. Er vielen 28 doden, onder wie 15 leerlingen en twee begeleiders uit Lommel. Janne, Yoëlle en Luca overleefden het drama. Zij spraken met onze collega's van Het Belang van Limburg over hoe ze het drama verwerken. "Ik heb thuis op tafel foto’s staan van de sneeuwklas”, zegt Janne. “Bij die foto’s brandt al vijf jaar, elke dag een kaarsje.” Yoëlle draagt een halsketting ter nagedachtenis aan de klasgenootjes. En Luca heeft een tatoeage laten zetten van een engel.

De jongeren doen hun verhaal in Het Belang van Limburg. Het volledige verhaal lees je hier.