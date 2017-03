Mladenovic en Tsurenko treffen elkaar in de finale Acapulco

De finale van het WTA-toernooi van het Mexicaanse Acapulco zaterdagnacht zal gaan tussen de Française Kristina Mladenovic en de Oekraïense Lesia Tsurenko.

In de halve finales vrijdagnacht klopte Mladenovic de Amerikaanse Christina McHale (WTA 45) na drie lange sets (7-5, 4-6 en 6-2). Mladenovic nam daarmee revanche voor hun vorige ontmoeting, eveneens in Acapulco, in 2014. Toen trok McHale aan het langste eind.

Lesia Tsurenko kende een makkelijkere halve eindstrijd. Na slechts 24 minuten en bij een 5-0 tussenstand gooide haar tegenstandster, de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 34), de handdoek in de ring.

Voor Mladenovic staat zaterdagnacht, een maand na haar eerste titel in Sint-Petersburg, een tweede WTA-titel te wachten. Tsurenko won al twee WTA-toernooien in het verleden. In de onderlinge confrontaties staat het 3-1 in het voordeel van de Oekraïense.