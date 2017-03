“De Lijn zou Antwerpens hoop in bange dagen moeten zijn, maar is het in de verste verte niet”

Weet u dat ik mij vaak schaam als ik naast enkele toeristen sta in een van de metrostations in Antwerpen?” Dat schrijft een lezer ons nadat hij in uw krant de reeks De Lijn ontspoort heeft gelezen. De redactie werd de voorbije dagen overstelpt met boze reacties van tram- en bus­gebruikers. Het openbaar vervoer ligt de Antwerpenaar na aan het hart.

Dat trams en bussen zelden op tijd rijden, dat ze geen voorrang krijgen in het verkeer, dat ze slecht onderhouden zijn, de communicatie over vertragingen en storingen mank loopt, de aankondigingsborden aan de tramhaltes niet werken, de metrostations vuil, kaal en ongezellig zijn… de Antwerpenaar heeft er genoeg van. Hij is boos, boos omdat hij niet de service krijgt waarvoor hij betaalt en omdat zijn stad beter verdient dan dit.

In tijden waarin Antwerpen stikt in het autoverkeer en iedereen naar alternatieven zoekt voor de wagen, zou het openbaar vervoer een baken moeten zijn, Antwerpens hoop in bange dagen. Maar die rol kan De Lijn in de verste verte niet vervullen. Dit openbaar vervoer is geen volwaardig alternatief voor de files. Dat blijkt ook uit cijfers die u vandaag in de krant vindt: het aantal mensen dat de fiets neemt om op het werk te geraken neemt hand over hand toe, maar slechts een klein percentage van de pendelaars kiest voor het openbaar vervoer. En dat zal niet veranderen als dat openbaar vervoer geen betere service biedt. Wie onze reeks gelezen heeft, weet dat het een enorme klus wordt om het tij bij De Lijn te keren. Het goede nieuws is dat de top van het bedrijf zich bewust is van de ernst van de zaak en de kop niet in het zand steekt. Algemeen directeur Roger Kesteloot en Peter Vanwalleghem, directeur van De Lijn Antwerpen, erkennen de problemen, beseffen dat De Lijn de voorbije jaren te weinig aan de klanten heeft gedacht en pakken uit met een aantal plannen die zeker voor verbetering zullen zorgen. Al zal het nog enige tijd duren eer de reiziger daar iets van merkt, want een situatie die jarenlang verziekt is, kun je niet in korte tijd rechtzetten.

Het is nu de taak van Kesteloot en Vanwalleghem om van De Lijn opnieuw een efficiënt en modern bedrijf te maken dat boven alles oog heeft voor de noden van de klanten. Het is aan de Vlaamse regering om voldoende middelen te voorzien en te waken over de inzet ervan. Het gaat hier immers om veel meer trams en bussen. Het gaat om de toekomst van onze mobiliteit en over de toekomst van deze stad. Zonder degelijk openbaar vervoer ziet die er somber uit.