FA Cup pakt uit met experiment: vierde wissel bij verlengingen

De Internationale Spelregelcommissie (IFAB) heeft vrijdag beslist dat er in de FA Cup vanaf de kwartfinales een vierde vervanging mag doorgevoerd worden. Dat zal gelden voor de komende twee seizoenen, aldus IFAB.

Van 11 tot 13 maart vinden de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi plaats. De opvallendste affiche daarin is het treffen tussen Chelsea en Manchester United. José Mourinho en Antonio Conte zullen duis mogelijk over een vierde wissel mogen beschikken. “Het is vanuit tactisch oogpunt interessant om te zien hoe trainers de kans gebruiken om een extra wissel toe te passen in de beslissende fase van een wedstrijd”, aldus Martin Glenn, directeur van de Britse voetbalbond (FA).

Een wereldprimeur is het niet. Vorig jaar op de Copa America en bij het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd er al gebruikt van gemaakt.