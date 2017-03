Waar het allemaal begon voor Kirsten Flipkens

Mol - Tien maanden per jaar reist tennisster Kirsten ‘Flipper’ Flipkens (31) de ­wereld rond. Toch blijft ze verknocht aan de Kempense grond. Ze neemt ­CittA op sleeptouw door haar geboortestreek, van het eerste trainingsveld tot haar nieuwste kledinglijn.

Voelt thuiskomen nog wel als thuiskomen wanneer je tien maanden per jaar heen en weer reist tussen exotische buitenlanden? “Net wel, ik ben blij als ik eens in mijn eigen bed kan slapen en kleren uit mijn eigen kleerkast kan nemen in plaats van te leven uit een koffer in een hotel. Bovendien ben ik een Kempense in hart en nieren en daar ben ik trots op. Ik merk dat bekende Kempenaars zoals Tom Boonen, Natalia en Kate Ryan dezelfde trekjes hebben als ik. We staan met onze voeten op de grond - da’s dan ook heel goeie grond, natuurlijk (lacht).”