Triatleet Marten Van Riel minstens drie maanden buiten strijd

Brussel - Marten Van Riel is lange tijd buiten strijd. Dat deelde de Belgische Triatleet van het Jaar, afgelopen zomer zesde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, vrijdag via Facebook mee. Van Riel heeft een kleine breuk in het heiligbeen en zal drie maanden niet kunnen lopen. Zaterdag mist hij alvast de eerste manche van de ITU World Triathlon Series in Abu Dhabi.

“Geen WTS in Abu Dhabi voor mij en het zal nog lang duren voor ik mijn triatlonpakje terug kan aantrekken”, schrijft de 24-jarige Van Riel. “Na de aanslepende pijn enkele weken geleden heb ik tien dagen geleden een MRI-scan laten doen en daarop was een sacrale stressfractuur te zien. Een serieuze klap, zeker omdat ik echt het gevoel had dat ik weer een mooie stap vooruit gezet had. Drie maanden niet lopen is de harde conclusie, maar hopelijk kan ik er tegen het einde van het seizoen toch nog staan. Eén ding is zeker: I will be back!!”