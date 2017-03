WHO lijst meest resistente bacteriën op: “Zo erg als in Azië wordt het hier nooit”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een rangschikking opgemaakt van de bacteriën die het meest resistent zijn tegen antibiotica en zo het grootste gevaar voor de volksgezondheid inhouden. “We mogen antibiotica niet nodeloos voorschrijven, maar het probleem zal hier nooit dezelfde proporties aannemen als in Azië en Centraal- en Zuid-Amerika”, zegt microbioloog Herman Goossens.

Tegen nogal wat bacteriën is geen paardenmiddel meer opgewassen, en dat lijstje lijkt alleen maar te groeien. Maar de ene bacterie is de andere niet. Daarom maakte de WHO met de hulp van experten ...