NMBS belooft extra treinen in provincie Antwerpen

Slechts 1,9% van de werknemers die in de provincie Antwerpen wonen, gaat met de trein naar het werk. “Dat komt voor een stuk omdat de gemiddelde woon-werkafstand van de Antwerpse werknemer zestien kilometer is. Met de trein doe je doorgaans langere afstanden”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “Maar verscheidene lokale gemeentebesturen in de provincie Antwerpen hebben ons gevraagd om onze dienstregeling uit te breiden. Dat gaan we dan ook doen.”

De NMBS zet sinds december 2016 zes extra piekuurtreinen (drie ’s ochtends en drie ’s avonds) in tussen Antwerpen-Centraal en het station Noorderkempen in Brecht. Noorderkempen en Antwerpen zijn daardoor tijdens de piek elke dertig minuten met elkaar verbonden. “Vanaf december 2017 zullen we op weekdagen twee piekuurtreinen tussen Herentals en Lier verlengen tot Antwerpen-Centraal”, zegt Dimitri Temmerman. “Op weekdagen zal de stoptrein tussen Roosendaal en Puurs via Antwerpen om het half uur rijden, in plaats van om het uur. En tijdens het weekend zal er elk uur een trein rijden tussen Boom en Antwerpen. Momenteel rijden er in het weekend geen treinen tussen Boom en Antwerpen.”

Temmerman benadrukt dat de NMBS ook afspraken maakt met De Lijn, zodat het treinverkeer vlot aansluit op de tram- en bus­regeling. “We zorgen ook voor parkeerplaatsen en fietsenstal­lingen aan stations. In de 52 stations in de provincie Antwerpen zijn er 7.032 parkeerplaatsen en 22.409 fietsenstallingen. In 2008 waren dat er respectievelijk 3.077 en 8.217.”