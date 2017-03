Nog geen 5% van de werknemers gaat met openbaar vervoer naar het werk

Verkeer in de Noorderlaan in Antwerpen. Foto: Victoriano Moreno

Drie op de tien werknemers in de provincie Antwerpen gaat met de fiets naar het werk. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2015. Ook opmerkelijk: slechts 4,6% van de werknemers kiest voor het openbaar vervoer.

Uit een mobiliteitsonderzoek bij 70.000 werknemers in de provincie Antwerpen van Acerta blijkt dat 70% in 2016 met de auto naar het werk ging. “Dat aantal stijgt. In 2015 ging het om 69%”, zegt Sarah Peeters, directeur van Acerta. “De kost voor het autogebruik is voor de Antwerpenaar duidelijk niet hoog genoeg om de auto te laten staan. Bovendien hebben de aanmoedigingen van de overheid om meer het openbaar vervoer te nemen geen effect. Slechts 1,9% van de werknemers in de provincie Antwerpen gaat met de trein naar het werk. Het Belgische gemiddelde ligt op 2,4%. En slechts 2,7% van de werknemers in de provincie Antwerpen kiest voor de bus”, zegt Sarah Peeters.

88% werkt in eigen provincie

Opvallend is ook dat het aantal Antwerpenaars dat naar zijn werk fietst, is gestegen van 24% in 2015 naar 30% in 2016. “Dat dringt het autogebruik deels terug”, aldus Peeters. “Er zijn bijvoorbeeld werknemers die in de zomer met de fiets gaan werken, en in de winter met de auto. Zij zorgen in de zomer dus voor minder files. Met die 30% doet de provincie Antwerpen het erg goed. In de rest van Vlaanderen ligt het fietsgebruik voor woon-werkverkeer gemiddeld 30% lager dan in Antwerpen.”

Een van de verklaringen voor het hogere aantal fietsers is dat maar liefst 88% van de werkende inwoners van de provincie Antwerpen, een job in de eigen provincie heeft. “De gemiddelde woon-werkafstand in de provincie Antwerpen is slechts zestien kilometer”, zegt Peeters. “Bedrijven kunnen ook een belastingvrije fietsvergoeding geven.”