Première Royal de Luxe: "Beseffen dat je altijd moet blijven dromen"

Mechelen - Aan de Nekkerhal in Mechelen is vrijdagavond ‘Miniaturen’ van Royal de Luxe in première gegaan. “De voorstelling doet je beseffen dat je altijd moet blijven dromen. Wat er ook gebeurt”, klinkt het.

In de aanloop naar het spektakel was het even stressen voor OP.RECHT.MECHELEN, het stadsfestival dat het beroemde Franse straattheatergezelschap naar de Dijlestad haalde. Om technische redenen moesten de voorstellingen last minute verhuizen van de Grote Markt naar terreinen aan de Nekkerhal. En door weersomstandigheden werd de generale repetitie met publiek donderdagavond in extremis afgelast.

Vrijdag was voor Royal de Luxe het moment van de waarheid. Als je ooit de reuzen in Antwerpen gezien hebt, kan je die best vergeten. Met Miniaturen nemen regisseur Jean-Luc Courcoult en zijn team het publiek mee in de droom van een piloot. Het is een ietwat bevreemdende en soms absurde voorstelling geworden, met veel show en een visueel sterk spektakel. Door een intieme sfeer te creëren, slaagt hij er wonderwel in om emotie met humor te vermengen. Al is het voor de toeschouwer niet altijd even makkelijk om bijvoorbeeld elke nuance in de humor van de Franse acteurs te verstaan.

"Het dode Syrische jongetje"

Op zich is dat niet nodig om mee te leven met de voorstelling. “Eigenlijk is het verhaal heel eenvoudig samen te vatten: wat er ook gebeurt in het leven, het is belangrijk dat we altijd blijven dromen. Heel sterk vind ik de scene waarbij het aangespoelde dode Syrische jongetje wordt uitgebeeld. Dat is erg aangrijpend en even later kan je om iets anders weer lachen”, zegt intendant Guido Wevers van het stadsfestival.

“Je doet heel veel indrukken op in korte tijd. Alles gaat snel, zoals wij vaak ook in het echte leven ervaren”, stelt Mechels burgemeester Bart Somers. Hij was vrijdag een van de 500 toeschouwers in het publiek. Dat omschreef de voorstelling als experimenteel en bijzonder. “Je moet heel goed kunnen fantaseren om dit te maken. Ik heb genoten”, zegt Maria Gutierrez.

De kans bestaat overigens dat er binnenkort nog extra tickets beschikbaar zijn voor de voorstellingen. “We bekijken dat momenteel in nauw overleg met de veiligheidsdiensten”, stelt Wevers. De 12.000 beschikbare gratis tickets waren in geen tijd de deur uit.

