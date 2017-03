Colruyt roept bereid stoofvlees terug

Warenhuisketen Colruyt roept bereid stoofvlees van de Colruyt-beenhouwerij terug. Bij interne controles is in het stoofvlees de aanwezigheid van mosterd vastgesteld terwijl dit niet op het etiket wordt vermeld. Consumenten die allergisch of intolerant zijn voor mosterd, eten dit product niet en brengen het terug naar het punt van aankoop, waar het zal worden terugbetaald.

De terugroepactie komt er in samenspraak met het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Concreet gaat het om bereid stoofvlees, in een zwart schaaltje met folie, van 600 gram. De producten zijn in alle Colruyt-winkels in België en Luxemburg verkocht van 16 januari tot en met 2 maart, en zijn te gebruiken tot 6 maart, de laatste loten tot 16 april 2017. Op de verpakking werd ook een verkeerde ingrediëntenlijst gedrukt.

Wie allergische reacties vertoont na het eten van dit product, wordt aangeraden een dokter te raadplegen. Voor consumenten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie, aldus Colruyt.

Meer inlichtingen bij de klantendienst van Colruyt op nummer 02 345 2345.