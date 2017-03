Thiam in de wolken met zege: “Het is nog beter gegaan dan verwacht”

Nafi Thiam heeft haar favorietenrol op het EK indoor in Belgrado met verve waargemaakt. De olympische kampioene domineerde de vijfkamp vanaf de eerste discipline. Met een nieuw persoonlijk record (4.870 punten) schonk ze de Belgische delegatie een eerste medaille in de Servische hoofdstad.

Het was dan ook een stralende Thiam die vrijdagavond na afloop van de 800 meter, het laatste onderdeel, in de mixed zone van de Kombank Arena verscheen. “Ik ben heel tevreden. Het is nog beter gegaan dan ik had verwacht. Ik verbeter twee persoonlijke records, vooral de 8.23 op de horden is ‘enorm’. Dat had ik echt niet verwacht, net zoals de 1m96 in het hoogspringen. Het kogelstoten (15m29) en het verspringen (6m37) waren goed, de 800m (2:24.44) ging heel moeilijk.”

Thiam had lang getwijfeld of ze aan het EK zou deelnemen omdat ze niet wist of ze wel voldoende voorbereid zou zijn. “De moeilijke voorbereiding in de winter kwam misschien een beetje tot uiting in die 800m”, stelde ze. “Maar goed, dit is al veel meer dan waar ik had op gehoopt. Ik ben heel blij dat ik de gouden medaille heb gewonnen.”

Foto: REUTERS

De 22-jarige Naamse had vooraf aangekondigd niet aan een medaille of een plaats te denken, maar vooral voor persoonlijke records te gaan. Met die instelling werkte ze vrijdag dan ook de competitie af, legt ze uit. “Het klopt dat ik vanaf het begin aan de leiding stond, maar ik heb niet te veel aan het klassement gedacht. Ik heb gewoon geprobeerd mij op elke proef te concentreren en persoonlijke records te breken. Dat is mij gelukt. Ik ben echt tevreden over het geheel van mijn prestaties.”

Foto: BELGA

Thiam leek lange tijd op weg om het Belgische record van Tia Hellebaut uit 2007 te verbeteren. Door een iets mindere 800 meter bleef ze uiteindelijk op 7 punten hangen. Haar eigen persoonlijke record uit 2015, toen ze op het EK indoor in Praag zilver won, bedroeg 4.696 punten en moest er dus wel aan geloven.

“Ik ben tevreden want het is een heel mooi totaal”, aldus Thiam. “Oké, die zeven puntjes, hopelijk is het voor een volgende keer. Het Belgisch record was niet iets waar ik mee bezig was. De dag dat ik het record wil aanvallen, zal ik er mij echt op voorbereiden.”