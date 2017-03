Trump haalt zwaar uit naar Democratische fractieleider

‘Wij zouden meteen een onderzoek moeten opstarten naar senator Schumer en zijn banden met Rusland en Poetin. Een volslagen hypocriet’. Dit heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag getweet, zo meldde ABC News.

Chuck Schumer is fractieleider van de Democraten in de Senaat en heeft net als andere vooraanstaande leden van zijn partij tot het ontslag van minister van Justitie Jeff Sessions opgeroepen. Die heeft volgens hen in de Senaat gelogen over zijn contacten met Rusland tijdens de verkiezingscampagne terwijl Moskou ervan wordt verdacht zich in de recente verkiezingscampagne te hebben gemengd.

Trump voegde bij zijn tweet, op zijn zachtst gezegd vrij ongebruikelijk van inhoud vanwege een president jegens een politieke opponent, een van 2013 daterende foto toe van Schumer naast de Russische president Vladimir Poetin.