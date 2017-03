Hoebeek NV legt boeken neer: 50 mensen werkloos

Willebroek / Tisselt - Het houtbedrijf Hoebeek NV uit Tisselt heeft vrijdag de boeken neergelegd. Vijftig werknemers spelen daardoor hun job kwijt. Een curator gaat nu op zoek naar een overnemer.

Hoebeek NV uit de Baeckelmansstraat in Tisselt was een echt familiebedrijf dat al vier generaties bestond. Het bedrijf was gespecialiseerd in massief houtproducten. Het was een schaverij die ruwe stukken hout bewerkte voor gebruik zodat ze naar houthandels en schrijnwerkerijen konden vertrekken.

“Er zijn verscheidene oorzaken waarom we de boeken hebben neergelegd. Zo was er eerst de financiële crisis van 2008. We hebben ons initieel kunnen herpakken in een afgeslankte vorm maar nadien kregen we nog andere tegenslagen te verwerken. Ik denk maar aan de schadeclaims na het faillissement van een leverancier, het afhaken van de banken en gesprekken met potentiële overnemers die niet tot een resultaat hebben geleid”, zegt CEO Rudi Hoebeek.

“Ook de bikkelharde concurrentie uit de lage loonlanden en de concurrentie van de sociale economie hebben een belangrijke rol gespeeld. Sommige bedrijven uit de sociale economie bewerken dezelfde producten als de onze maar wel aan de helft van de prijs.”

De personeelsleden werden vrijdagochtend van het faillissement op de hoogte gebracht.

Nochtans gingen de zaken bij Hoebeek in het verleden zeer goed. “In de jaren tachtig werden we echt met een stijle opgang geconfronteerd. We gingen zelfs internationaal en kregen vestigingen in Frankrijk, Ierland, Engeland en Hongarije. Maar toen de crisis losbarstte hebben we die van de hand moeten doen. Het hoofdbedrijf in Tisselt hebben wel altijd kunnen openhouden. Tot nu.”

Er zal nu een curator worden aangesteld om te bekijken wat er mogelijk is met het bedrijf en of er een overnemer kan gevonden worden.