“Kijken op Batibouw, kopen bij ons”

Mechelen / Puurs / Bornem / Sint-Amands - Volgend weekend, op 11 en 12 maart, gaat de tweede editie van Bouwroute door. Vijftig aannemers uit het Vaartland houden dan tegelijk opendeur. “Wat je op Batibouw zag kan je ook bij ons kopen”, klinkt het.

Heel wat mensen met bouw- of renovatieplannen gingen vorige maand naar Batibouw. “Daar konden de bezoekers kennis maken met de nieuwste trends. Maar de zaken die daar werden getoond kunnen ook bij ons worden aangekocht. En daarom organiseren we met een vijftigtal aannemers en zelfstandigen uit de regio gelijktijdig opendeurdagen. En we doen dat bewust kort na Batibouw omdat de mensen dan nog goed weten wat er allemaal op de markt is”, zegt Tom Segers van het Bornemse bedrijf Segers en zoon. “En de klant heeft er baat bij om in zee te gaan met een aannemer uit de streek. Het is voor alle partijen handig als je maar enkele kilometers moet rijden. De klant geraakt snel tot aan onze toonzaal en de aannemer kan makkelijk eens binnenspringen om de plannen te bekijken en te bespreken. Bovendien zijn de prijzen van lokale aannemers vaak scherper dan grote firma’s die aan de andere kant van het land liggen.”

Tom Segers bouwt nog een surplus aan de Bouwroute in zijn zaak. “Vroeger waren wij gespecialiseerd in deuren. Maar nu doen wij ook renovaties. En ik doe dat niet alleen. We hebben een samenwerking met nog zes andere aannemers. Iemand die een verbouwing wil doen kan ons aanspreken en wij regelen al de rest. Zonder dat je al die andere aannemers moet gaan opzoeken en zonder dat je moet gaan nadenken over wanneer de ene aannemer moet langskomen en wanneer de volgende”, vertelt Tom. “En de samenwerking met die aannemers zetten we ook centraal tijdens de Bouwroute. Iedereen zal hier zijn eigen standje krijgen in onze zaak. Zodat de bezoeker ook kan zien dat we met echte vakmensen in zee gaan.”

De Bouwroute 2017: op 11 en 12 maart. Meer informatie op bouwroute.be