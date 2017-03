Vat met mazout scheurt open

Bornem -

Een vat waarin duizend liter mazout zat is vrijdagnamiddag lek geslagen. Dat gebeurde op een bedrijfsterrein in de Lodderstraat. Wellicht is er ongeveer zeshonderd liter mazout uit het grote vat gelopen. “De brandstof liep via de oprit van het bedrijf op de straat maar ook in een gracht in de buurt”, zegt luitenant Geert Beckers van de post Bornem van hulpverleningszone Rivierenland. “Wij hebben detergenten gebruikt om de vervuiling zo veel mogelijk in te dijken. We hebben ook een dam gelegd zodat er niet meer mazout in de gracht kon terechtkomen.”