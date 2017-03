Zandhoven - Het zal maandag 6 maart precies 25 jaar geleden zijn dat Massenhoven, deelgemeente van Zandhoven, even wereldnieuws werd. Rond 21.45u werd aan de parochiezaal Anthony De Clerck vrijgelaten door zijn ontvoerders na 32 dagen gevangenschap.

Af en toe wordt er ten huize Belckx in de Vogelzangstraat nog gepraat over die gedenkwaardige vrijdagavond in 1992. Wenend stond de toen 11-jarige Anthony die avond voor de deur. Het enige wat de jongen ...