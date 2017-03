Antwerpen -

Vanaf maandag luistert de kijker weer mee met de calltakers van de noodnummers 100/112 en 101 in De Noodcentrale. Alain (52) en Ilse (50) van de dienst 101 in Antwerpen zijn opnieuw van de partij. “Het is raar, maar hoe harder mensen roepen en krijsen, hoe minder erg het vaak is.”