Gezinsbond en kinderopvang zoeken vrijwilligers

Boechout - Zowel de Gezinsbond Vremde als kinderopvang De Wigwam Boechout en Vremde zijn op zoek naar mensen die hun team van vrijwilligers willen ondersteunen.

"We zijn op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die ons team willen versterken tijdens de zomervakantie", vertelt Marion Ghysebrechts van De Wigwam. "Bedoeling is ondersteuning te bieden bij activiteiten, eetmomenten, toiletbezoek, kleine ongevallen en huishoudelijke taken. Wie interesse heeft kan me bellen op het nummer 03 455 98 05 of mailen naar wigwam@boechout.be."

De Gezinsbond komt op voor de belangen van de gezinnen", weet Kristin Stoffelen. "Heb je zin om mee te werken aan tweedehandsbeurzen, om je schouders te zetten onder een kinderoppasdienst, activiteiten voor gezinnen en kinderen op te zetten of om administratieve taken op te nemen, dan kan je me contacteren op 0474 43 21 74 of mailen naar gezinsbondvremde@gmail.com.