Deurne - De thuiswedstrijd was al snel uitverkocht, maar de Antwerpfans willen maar al te graag ook een ticket voor de terugwedstrijd op Roeselare waar beslist wordt welke club promoveert. De plaatsen in Roeselare zijn schaars, dus het bestuur is er op zijn hoede dat er geen fans van de Great Old in de supportersvakken van Roeselare kunnen terechtkomen.

Zo moest een West-Vlaamse fan, die al jarenlang in Essen woont, via een taaltest bewijzen dat hij stiekem niet voor Antwerp supportert. “Ik ben vanuit Essen naar Schiervelde gereden voor tickets”, vertelt de man aan Sporza. “De persoon voor mij kreeg geen tickets, omdat hij uit Hoboken kwam. Hij beweerde wel in West-Vlaanderen te wonen, maar zijn accent verraadde hem.”

“Ik moest de zin ‘de ruit is eruit en het regent erin’ in het West-Vlaams zeggen.” En met de gevleugelde woorden ’de rutte der ut en trint der in’ kon hij toch tickets kopen.

Wij trokken met deze zin naar Deurne. Slagen de fans van Antwerp in deze West-Vlaamse taaltest? Bekijk het resultaat in bovenstaande video.