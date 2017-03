Kinderlijkjes gevonden in voormalig tehuis voor ongehuwde moeders

Speurders hebben in een voormalig opvangtehuis voor ongehuwde moeders in Ierland massagraven met kinderlijkjes ontdekt. Een onderzoekscommissie in Dublin deelde vrijdag mee dat in ondergrondse kamers in het West-Ierse Tuam “aanzienlijke hoeveelheden” menselijke resten zijn gevonden. Enkele lijken werden onderzocht. Daaruit bleek dat het om foetussen en kinderen van twee tot drie jaar ging.

Het tehuis in Tuam werd van 1925 tot 1961 door de katholieke kerk beheerd. De lijken zijn volgens de onderzoekscommissie hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit die periode. “De commissie is verbijsterd door deze ontdekking en onderzoekt verder wie verantwoordelijk is voor het dumpen van dergelijke menselijke resten”, klinkt het in een mededeling.

De commissie onderzoekt in opdracht van de regering aanwijzingen voor misbruik in voormalige opvangtehuizen voor ongehuwde moeders in het streng katholieke land.

Foto: EPA

Foto: AP