Na Ella en Olga duikt nu ook Dorien Leyers (32) de mediawereld in: “De achternaam Leyers is vaak een nadeel”

Eén voor één veroveren ze de Vlaamse mediawereld, de dochters van Jan Leyers. Na de succesverhalen van Ella en Olga, komt nu ook oudste dochter Dorien (32) op het scherm. Hoewel ze de afgelopen jaren de kost verdiende als eventmanager, gaat ze voor Vijf het programma Complex presenteren. “Waarvoor ik mijn andere job tijdelijk on hold zette. Maar denk nu niet dat ik resoluut voor de media kies. Voorlopig zijn er geen nieuwe tv-plannen.”

Er is niks verkeerds aan imperfect zijn, maar die ene imperfectie kan iemands geluk echt in de weg staan. Vanaf 15 maart is er Complex, waarin Dorien Leyers met plastisch chirurgen mensen helpt die zichzelf ...