Troubadour vindt zich opnieuw uit

Berchem / Antwerpen - John Verbeeck van restaurant De Troubadour probeert zich na vijfentwintig jaar in de Driekoningenstraat nog altijd opnieuw uit te vinden. Hij rondde pas een transformatie van zijn zaak af.

Van het nieuwe interieur vallen onmiddellijk de bruinrode volhouten tafeltjes op, met een grof ogende schorsrand aan de zijkant. “Ik hield het lang bij tafellinnen, maar de witte kassa dwingt tot herrekenen. Het reinigen van tafellakens kostte me 1.000 euro per maand.”

De nieuwe stoelen zijn oranje op inox onderstellen. “Die komen uit de zaal van een gemeentehuis in Nederland”, lacht John. “Het idee van de kleur haalde ik uit de brochure van een architect. Te duur voor mij, dus zocht ik tweedehands.” Tegen de muur zorgen akoestische panelen voor een aangenamere sfeer.

John Verbeeck blijft zijn klanten op de hoogte houden via mailings en Facebook. “Sociale media zijn erg belangrijk. Ik heb intussen 10.500 volgers. En op papier gebruik ik dezelfde taal als in de zaal. Zo blijf je authentiek. Mijn persoonlijke aanpak lijkt te werken. Want mensen rúiken het gewoon als je niet jezelf bent. Mensen die hier binnenkomen, weten dat ik hen niet zie als klanten maar als gasten.”

www.detroubadour.be, Driekoningenstraat 72 Berchem.

