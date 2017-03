Karel De Gucht: “Marine Le Pen is een viswijf”

In een interview met uw krant neemt gewezen Europees commissaris Karel De Gucht (63) geen blad voor de mond. Hij spreekt vrijuit over de toekomst van verschillende Europese landen en het Europese continent als geheel.

Er volgen de komende maanden belangrijke verkiezingen in onze belangrijkste buurlanden. In zowel Nederland, Duitsland als Frankrijk worden nieuwe leiders verkozen. Vooral over dat laatste land is De Gucht maar weinig optimistisch: “Onder Le Pen gaat Frankrijk failliet”, stelt hij. Moest ze president worden van onze zuiderburen, zou dat volgens hem het einde betekenen van het Europa zoals wij dat kennen.

“Frankrijk krijgt zichzelf niet meer gefinancierd als het uit de monetaire unie stapt. Marine Le Pen beseft dat niet omdat ze een viswijf is. Figuren zoals zij en de Britse activist Nigel Farage hebben geen flauw idee hoe ze moeten beginnen aan een toekomst zonder Europa. Zoek achter hen vooral geen inhoud.”