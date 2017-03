Condacum kan beste groenterestaurant worden

Kontich / Antwerpen - Restaurant Condacum van chef-kok Yvan Janssens is genomineerd om beste groenterestaurant van Vlaanderen te worden.

Chef-kok Ivan Janssens (43) van restaurant Condacum in Kontich is zeer vereerd door de nominatie. Gestart in 2008, sloeg hij vier jaar geleden resoluut de richting in van meer eigen groenten.

“We zijn geen groenterestaurant, maar wel groente-georiënteerd”, legt hij uit. “Groenten zijn bij ons even belangrijk als vis of vlees, zo zit dat.”

Yvan heeft zichzelf daarvoor aardig moeten bijscholen, want zijn veld is al bijna twee hectare, waarvan dik een derde is overdekt. De opbrengst is enorm. “Dat is pas schrikken”, zegt hij. “Daarom deel ik ook groenten. Onder meer restaurant Le Zoute Zoen en Loes en Krikke uit Antwerpen stapten mee in het project.”

“Het moeilijkste is nu de groenten en het fruit te integreren in je eigen keuken. Leven op hún ritme, in plaats van zelf te bepalen wat je koopt. Een tuin kan je niet manipuleren. Je kan klanten soms maar met moeite uitleggen dat er geen tomaten zijn, want ze zagen er pas nog een hoop liggen in het warenhuis. Ook daar dicteert de grond.” Maar echt zonder zitten doet Yvan nooit. “We verwerken alles door groenten op te leggen, te fermenteren, te drogen, enzovoort.”

Er zijn vier genomineerden voor het beste Groenterestaurant van Vlaanderen. De andere genomineerden zijn lunchbar Ferm Bio Food & Market in Keerbergen, restaurant Fleur de Sel in Kasterlee en sterrenrestaurant Hofke van Bazel in Bazel. Klanten kunnen hun favoriete restaurant op weg helpen door een voorkeurstem uit te brengen via www.weresmartworld.be, het overkoepelend platform voor onder meer de Groentekok, de Groene Gault&Millaugids, initiatiefnemer Frank Fol, enz.

www.condacum.be; www.weresmartworld.be