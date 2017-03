Christina De Witte: “Chrostin is het schoolvoorbeeld van een millennial”

Mechelen -

Sinds haar overwinning op de Flair Online Talent Award in 2015 zit de carrière van de Mechelse Christina De Witte (20) in de lift. Ze is grappig en ambitieus tegelijkertijd en boekt internationaal succes met haar fictieve tekenfiguur Chrostin. Van uitstelgedrag tot guilty pleasures of gewoon heel grappige woordmopjes: de comics van Chrostin laten je lachen, jezelf betrappen op gênante situaties, en ook stilstaan bij de wereld.