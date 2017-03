Brusselse advocaat opgepakt voor schending beroepsgeheim en drugsfeiten

De Brusselse advocaat Yannick De Vlaemynck is vrijdag opgepakt door de recherche van de Brusselse lokale politie. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. De strafpleiter wordt ervan verdacht dat hij zijn beroepsgeheim zou geschonden hebben in een onderzoek naar drugsmisdrijven. Het Brusselse parket geeft voorlopig weinig commentaar over de zaak en herinnert aan het vermoeden van onschuld.

“Deze middag werd in het Portalisgebouw een advocaat van zijn vrijheid beroofd”, zegt een parketwoordvoerder. Het gaat om Y.D.V., ingeschreven op het tableau van de Franstalige balie in Brussel. Het parket heeft een onderzoek geopend naar feiten van schending van het beroepsgeheim en deelname aan de handel in verdovende middelen. Het spreekt voor zich dat we in de beginfase van dit opsporingsonderzoek geen details kunnen geven over de elementen die tot zijn arrestatie vandaag geleid hebben. Het parket zal ook niet ingaan op speculaties en geruchten. De verdachte zal later vandaag verhoord worden door de speurders van de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene. De stafhouder van de Franstalige balie in Brussel werd ingelicht. We houden er aan het principe van het vermoeden van onschuld in herinnering te brengen.”