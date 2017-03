Spectaculaire werken voor nieuwe spoorwegbrug over vaart

Mechelen - Dit weekend vinden er aan de Hanswijkvaart in Mechelen spectaculaire werken plaats voor een nieuwe spoorwegbrug over de Leuvense Vaart. Die wordt zaterdag in de vroege uurtjes op haar plaats gelegd.

De stalen brug over het kanaal Leuven-Dijle is een van de nieuwe kunstwerken van de spoorbypass in Mechelen. Die loopt over een traject van 3,2 kilometer door de Dijlestad over twee nieuwe sporen. "Deze toekomstige infrastructuur zal later aansluiten op de Diabolospoorverbinding en de lijn Mechelen-Schaarbeek", zegt woordvoerster Charlotte Verbeke van Infrabel.

De nieuwe bypass moet niet alleen de spoorcapaciteit in Mechelen ten goede komen. Ze moet ook bijdragen tot het verbeteren van de mobiliteit in en rond Brussel. Zaterdag wordt het grootste bouwdeel van de stalen brug met behulp van twee kranen van 400 ton over de Leuvense Vaart geplaatst.