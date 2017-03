Radio Expres keert na twintig jaar uit de ether voor één keer terug: “Wat we toen deden, keert nu op de VRT terug”

Antwerpen - In de jaren tachtig schoten er overal in Vlaanderen zendmasten van vrije radio’s uit de daken. Ook Antwerpen bleef niet achter, met meer dan twintig vrije radio’s en duizenden luisteraars. Slechts weinigen overleefden de wet van de legalisering. Twintig jaar na de stopzetting laat Radio Expres opnieuw van zich horen. Met een reünie van alle medewerkers van toen en een luistercafé in Den Engel op de Grote Markt. Uit uw radiotoestel zal het dan nog één keer schallen: Ra-di-o Ex-prèèès!

“Radio Expres was dé radio van ’t Stad”, begint Michel Van der Auwera trots. Bij Radio Expres was hij Michel de Ville, vandaag is hij actief bij ATV. Hij was Expres een van de ...