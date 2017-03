Ex Johnny Depp heeft ‘vrijblijvende’ relatie met bekende zakenman

De Amerikaanse actrice Amber Heard (30), ex-vrouw van Johnny Depp, heeft een ‘vrijblijvende’ relatie met zakenman Elon Musk (45). Dat schrijft entertainmentblad Us Weekly.

Het gerucht doet al een tijdje de ronde dat actrice Amber Heard, die vorige zomer bekendmaakte dat ze wilde scheiden van Johnny Depp, momenteel romantische tijd beleeft met Elon Musk. Hij is de zakenman die mee aan de wieg stond van PayPal en autobedrijf Tesla Motors.

Volgens een bron in het blad is er niets serieus aan de hand tussen de twee. “Ze zien elkaar af en toe als ze in dezelfde stad zijn en dan gaan ze samen uit. Dat is niets nieuws”, zegt de ingewijde. “Hij is te druk bezig met het bouwen van een tunnel onder Los Angeles en mensen de ruimte in te sturen, waardoor hij geen tijd heeft om een serieuze relatie na te streven."

Foto: Photo News

In juli 2016 werden de twee samen gezien in het Delano South Beach hotel in Miami, waar ze gingen stappen en vervolgens een hotelkamer deelden. Eerder deze week gingen ze samen naar een vertoning van de film ‘An Inconvenient Truth Sequel: Truth to Power’ in het Californische Palo Alto. “Noem het wat je wil, maar ze gaan heel casual met elkaar om en zien elkaar als hun planning het toelaat."

Sinds januari is Heard officieel gescheiden van Depp. Musk heeft al drie scheidingen achter de rug, waarvan twee met de Britse actrice Talulah Riley. De miljardair heeft zes zonen met zijn eerste vrouw Justine Musk.