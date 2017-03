Gallopin en Greipel voeren selectie Lotto-Soudal voor Parijs-Nice aan

De Duitser André Greipel en de Fransman Tony Gallopin zijn de kopmannen voor Lotto-Soudal in Parijs-Nice. Met Greipel wordt gemikt op een ritzege, Tony Gallopin droomt van een goed klassement.

Na toptiennoteringen in 2014 (10e), 2015 (6e + een ritzege) en 2016 (8e) gaat Tony Gallopin opnieuw voor een goed eindklassement. “Parijs-Nice is een van mijn geliefde rittenkoersen”, laat hij optekenen in een persbericht van zijn team. “Ik koester er altijd ambities voor een toptienplaats in het eindklassement. Dat is me de voorbije drie jaar gelukt en dat is ook dit jaar mijn doel. Het niveau in Parijs-Nice ligt telkens heel hoog. Het lijstje grote namen is eindeloos. Ik heb hard getraind om het tegen de klimmers te kunnen opnemen in de bergetappes en ik geloof in mezelf.”

Gallopin kende een goede start van het nieuwe seizoen. “Ik heb de afsluitende tijdrit gewonnen in de Ster van Bessèges en werd er tweede in het eindklassement”, aldus Gallopin. “In de Ronde van de Algarve behaalde ik de derde plaats. Ik voel me voor de volle honderd procent klaar om Parijs-Nice te rijden.”

Apart profiel voor tijdrit

In de eerste ritten rekent Lotto-Soudal op André Greipel in de sprint. Nadien is het de beurt aan Gallopin. “Woensdag is de eerste afspraak voor de klassementsrenners”, weet Gallopin. “De individuele tijdrit die dan gepland staat is kort, maar heeft een apart profiel. De eerste tien kilometer zijn vlak en bollen goed, maar dan volgt er een heel lastige beklimming naar de finish. Ik ken die klim goed. Hij is steil en loopt over een smalle weg. In 2014 lag die Mont Brouilly ook op het parcours van Parijs-Nice en de voorbije winter heb ik een verkenning ingelast. De laatste drie dagen van Parijs-Nice worden intensief. Het is dit jaar een heel bergachtige editie. Er zit een mooie wedstrijd aan te komen.”

Lotto-Soudal, dat in Parijs-Nice met het blauwwitte shirt rijdt van Lotto-Fix All, voerde op het laatste moment nog een wissel door in zijn selectie. Tosh Van Der Sande vervangt de zieke Jelle Vanendert.

De selectie: Lars Bak (Den), Thomas De Gendt, Tony Gallopin (Fra), André Greipel (Dui), Adam Hansen (Aus), Moreno Hofland (Ned), Tosh Van der Sande en Jelle Wallays.

Alejandro Valverde geeft forfait voor Koers naar de Zon