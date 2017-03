Chantale Van der Taelen publiceert eigen stationsromans

Aartselaar - Verhalen verzinnen en uitschrijven is al vele jaren een hobby van Chantal Van der Taelen. Een vriendin en haar man moedigden haar aan deze uit te geven. Ondertussen worden twee boeken te koop aangeboden.

Chantal Van der Taelen (54) schrijft al zowat gans haar leven verhalen. Reeds in het atheneum in Schoten, waar ze tot haar 18 jaar school liep, was ze primus van de klas als het om schrijven van opstelletjes ging. Die opstellen werden verhaaltjes om zowat 25 jaar geleden tot lange verhalen uit te groeien.

“Kilo’s papier pende ik vol, zelfs ten koste van mijn nachtrust”, zegt Chantal. “Talloze balpennen schreef ik leeg. Ik had toen nog geen PC of laptop. Maar de verhalen belandden daarna steevast in de kast. Voor mijn vijftigste verjaardag kreeg ik eeb eigen computer en typte ik ze wel over en bewaarde ze op een usb-stick. Maar ook die vergaarden eigenlijk alleen maar stof.”

Tot haar vriendin Yvette Woestenborghs vroeg om eens een dergelijk verhaal te mogen lezen. Die reageerde meteen erg enthousiast en gaf haar de raad het in boekvorm uit te geven.

Lees het hele verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid