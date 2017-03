Stef Lernous is de nieuwe stadsartiest

Mechelen - Mechelaar en theaterregisseur Stef Lernous van Abattoir Fermé volgt Circus Ronaldo op als stadsartiest van Mechelen. Vanaf september dit jaar tot en met augustus 2019 moet hij de Dijlestad onder stroom zetten met een zichtbaar programma voor alle Mechelaars.

Lernous werd binnen de stuurgroep Cultuurbeleid eenparig naar voor geschoven. Stef Lernous stond samen met Nick Kaldunski en Tine Van den Wyngaert in 1999 aan de wieg van het gezelschap Abattoir Fermé. Daar is hij vandaag artistiek leider van en nu dus ook de nieuwe stadsartiest. “Ik ben heel blij met Stef als stadsartiest. Hij zal zeker een eigenzinnige en zichtbare invulling geven aan zijn stadsartiestschap”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

“Ik ben blij met de erkenning. Ik kijk er enorm naar uit om mijn handen vuil te maken. Om nog meer in Mechelen te kneden”, reageert Lernous. Voor hem gaat het stadsartiestschap vooral over participatie. “Dit is toch wel een verantwoordelijkheid”, zegt de theatermaker. Zo wil hij bijvoorbeeld aan de slag gaan met jongeren en vrijwilligers uit het liefhebberstoneel. “Ik denk bijvoorbeeld ook aan een alternatief smoelenboek van Mechelaars. Niet dat ik het werk van mijnheer Perdieus oneer wil aandoen, maar er lopen nog zoveel interessante koppen rond in de stad.”